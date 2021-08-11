Прямой эфир
Мир
В Греции за поджоги лесов задержали 118 человек и арестовали 18 из них
Общество
Роспотребнадзор изучил пробы морской воды в Новороссийске после разлива нефти
Общество
Участники «Территории смыслов» получили гранты на 40 млн рублей в 2021 году
Мир
Четверо сирийских военных получили ранения в результате обстрелов боевиков
Мир
США обвинили Белоруссию в ухудшении отношений между странами
Мир
В США призвали ОПЕК отказаться от сокращения добычи нефти
Общество
Тестирование системы Face Pay запустят и на других линиях столичного метро
Спорт
Участники турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» посоревновались в скорости
Мир
МИД РФ выразил обеспокоенность деградацией ситуации на востоке Украины

Детскую школу искусств отремонтируют в Коле до конца года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Кола (Мурманская область) до конца 2021 года планируют капитально отремонтировать детскую школу искусств. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Исходя из документации, речь идет о школе, расположенной на улице Андрусенко, 4. Подрядчик должен привести в порядок фасад, кровлю и инженерные сети, а также провести косметический ремонт в помещениях, пишет ИА «Би-порт».

Подготовительные работы необходимо завершить до 17 сентября, строительно-монтажные – до 25 ноября, пусконаладочные – до 10 декабря.

Максимальная стоимость контракта составит 27,4 млн рублей. 95% средств выделят из регионального бюджета, остальные 5% - из местного.

Ранее сообщалось, что в Мурманске к началу учебного года планируют завершить ремонт детской школы искусств на улице Александр Торцева.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021