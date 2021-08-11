Детскую школу искусств отремонтируют в Коле до конца года

В городе Кола (Мурманская область) до конца 2021 года планируют капитально отремонтировать детскую школу искусств. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Исходя из документации, речь идет о школе, расположенной на улице Андрусенко, 4. Подрядчик должен привести в порядок фасад, кровлю и инженерные сети, а также провести косметический ремонт в помещениях, пишет ИА «Би-порт».

Подготовительные работы необходимо завершить до 17 сентября, строительно-монтажные – до 25 ноября, пусконаладочные – до 10 декабря.

Максимальная стоимость контракта составит 27,4 млн рублей. 95% средств выделят из регионального бюджета, остальные 5% - из местного.

Ранее сообщалось, что в Мурманске к началу учебного года планируют завершить ремонт детской школы искусств на улице Александр Торцева.