Гидрологи обновили прогноз по паводку в Хабаровске

Гребень паводка окажется у Хабаровска 18-20 августа. По данным гидрологов, максимальный уровень воды составит 6-6,5 м.

На данный момент интенсивный подъем воды наблюдается на верхнем Амуре. Вода прибывает на 6-25 см в сутки. Возле Хабаровска за последний день уровень воды повысился на 11 см и достиг 479 см. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

В черте Хабаровска в зоне паводка уже находятся четыре приусадебных участка в микрорайоне «Красная речка», а также 662 дачных участка на островах левобережья. Для жителей города подготовлено три пункта временного размещения, она расположены на базе общежитий железнодорожного колледжа, Хабаровского колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания, а также в гостинице по Владивостокскому шоссе. В Хабаровске установили семь насосов. Строители засыпают вход в амурский затон, чтобы защитить микрорайон «Прибрежный».

Первым на пути амурского паводка окажется Хабаровский район. Там разворачивают пункты временного размещения, а также устанавливают спасательные посты. На текущий момент подтоплено два земельных и два приусадебных участка.

Высокий уровень воды в нижнем течении Амура будет сохраняться до конца августа. Паводок подойдет к Комсомольску-на-Амуре примерно 26 августа.