Томский драмтеатр получил 10 млн рублей на новое оборудование

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил областному театру драмы 10 млн рублей на новое световое и звуковое оборудование. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба региональной администрации.

«Последний раз звуковая стационарная аппаратура в театре драмы менялась почти четверть века назад, в 1997-м. Уверен, обновленный звук и свет позволит театру воплощать необычные творческие задумки, а зрителям – получать больше удовольствия от спектаклей», — цитирует Жвачкина РИА «Томск».

По данным издания, первая партия оборудования для звука, а также оргтехника уже поступила. Остальная аппаратура прибудет в сентябре.

Томский областной театр драмы в этом году отмечает 170-летие. Первое его здание было возведено в 1850 году, нынешнее – в 1978-м по проекту московского архитектора Галины Аранжереевой.

В репертуаре театра присутствует русская и зарубежная классика, современная драматургия.