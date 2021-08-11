Почти 300 человек пострадали от укусов клещей в ЕАО

С начала сезона в Еврейской автономной области клещи покусали 282 человек. Число обращений в медицинские организации снизилось на 19,7%.

По данным мониторинга, за последнюю неделю по поводу укуса клеща обратился только один человек. Об этом сообщает ИА EAOMedia.

В лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в ЕАО» исследовали 379 особей клещей, которые были сняты с людей. Переносчиками боррелиоза оказались 37 вредителей. Другие инфекции выявлены у 13 клещей. Из природной среды для исследования изъяли 190 клещей, 66 из них переносили боррелиоз. Вирус клещевого энцефалита не выявлен.

Ранее сообщалось, что в Калужской области с начала года зарегистрировали свыше 1,8 тыс. укусов клещей. В числе пострадавших — 445 детей.