Участники «Территории смыслов» получили гранты на 40 млн рублей в 2021 году

Участники всероссийского молодежного образовательного летнего форума «Территория смыслов» за пять смен, что проходили с 5 июля по 12 августа 2021 года, получили гранты на общую сумму почти 40 млн рублей. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе форума.

Выделенные средства пойдут на реализацию 82 проектов. В рамках последней смены самый маленький грант (170 тыс. рублей) получил проект цирковой студии «Камелот», а самый внушительный (700 тыс. рублей) — проект Северо-западного молодежного военно-исторического поискового форума «Ленинградский фронт».

«Форум «Территория смыслов» завершается. Мы передаем эстафету форумной кампании следующему яркому мероприятию, где соберется молодежь страны. Это фестиваль креативных лидеров «Таврида.АРТ», который пройдет в Крыму с 8 по 12 сентября 2021 года. В рамках фестиваля состоится всероссийский форум «Россия — страна возможностей», который мы все с нетерпением ждем. Его участниками станут лауреаты, финалисты и победители проектов и конкурсов нашей платформы», — отметила заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Ольга Бужинская, слова которой приводит ТАСС.

Ранее, 18 июля, сообщалось, что авторы лучших проектов, представленных на смене «Россия — страна возможностей» молодежного форума «Территория смыслов», получили гранты на сумму около 8 млн рублей.

До этого, 17 июля, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что число участников проектов платформы «Россия — страна возможностей» достигло 8 млн человек.

Форум «территория смыслов» проходит с 2015 году. До 2018 года форум проходил во Владимирской области. С 2019 года он проводится в Подмосковье.