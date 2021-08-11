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В Греции за поджоги лесов задержали 118 человек и арестовали 18 из них

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Полиция Греции задержала 118 человек по подозрению в умышленных поджогах лесов и поджогах по халатности в том числе. В итоге 18 из них арестованы.

Как сообщил греческий телеканал Skai TV, эти задержания проводились по всей стране с 4 по 11 августа. Возраст задержанных колеблется от 15 до 78 лет.

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Кроме того, шесть человек арестовали за мародерство в разрушенных пожарами домах.

В Греции уже на протяжении более 10 дней стоит аномальная жара. На прошлой неделе столбики термометров поднимались местами до отметки +47 градусов. Как указывали 5 августа в Ассоциации туроператоров России (АТОР), Греция столкнулась с сильнейшей с 1987 года жарой.

По данным заместителя министра по делам защиты граждан Греции Никоса Хардалиаса, на прошлой неделе по всей Греции зафиксировали более 40 новых очагов возгорания. По просьбе греческого правительства Россия активно участвует в борьбе с вышедшей из-под контроля стихией.

10 августа президент России Владимир Путин дал указание увеличить российскую группировку, участвующую в тушении пожаров в Греции.

В тот же день министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым запросил у РФ второй самолет Бе-200 для тушения лесных пожаров в стране.

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