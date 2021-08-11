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США обвинили Белоруссию в ухудшении отношений между странами

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За ухудшением двусторонних отношений между США и Белоруссией отвечают власти республики. Об этом с среду, 11 августа, сообщил на брифинге официальный представитель Госдепа Соединенных Штатов Нед Прайс.

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«Белорусские власти отвечают за ухудшение отношений США и Белоруссии путем безоглядных репрессий против собственных граждан», — заявил Прайс.

Он добавил, что Соединенные Штаты разочарованы состоянием дипломатических отношений с республикой.

«Мы разочарованы нынешним состоянием наших отношений с Белоруссией, но мы продолжим работать с союзниками и партнерами по продвижению общих интересов. <…> Власти США, посол (США в Белоруссии. — Ред.) Джули Фишер, сотрудники нашего посольства в Минске продолжат общаться с белорусами, в том числе с лидерами продемократического движения, студентами, журналистами и другими элементами гражданского общества», — заключил Прайс.

Ранее в этот день МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек.

Очередные санкции против Белоруссии 9 августа ввели Великобритания, США и Канада. Ограничения коснулись авиаотрасли и торговли, в частности белорусского калия, нефтепродуктов. Санкции предполагают и блокировку активов официальных лиц Белоруссии, в том числе президента Александра Лукашенко.

Белоруссия обещала ответить на эти действия Запада. В белорусском МИДе указали, что страна всегда выступала за диалог с Западом, который должен строиться не на давлении, а на основе общепризнанных принципов и норм международного права. При этом Лукашенко 10 августа поручил правительству проработать комплекс дополнительных мер против очередных санкций Запада.

До этого в июне ЕС принял секторальные экономические санкции в отношении Белоруссии в связи с инцидентом с самолетом ирландской компании Ryanair. Тогда, 23 мая, лайнер совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившегося. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу — россиянку Софью Сапегу — задержали. Инцидент вызвал возмущения на Западе.

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