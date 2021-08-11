В США призвали ОПЕК отказаться от сокращения добычи нефти

Организации государств — экспортеров нефти (ОПЕК) следует отменить сокращение добычи нефти по мере восстановления мировой экономики для того, чтобы добиться снижения цен. Такое заявление в среду, 11 августа, сделал президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.

Как подчеркнул американский лидер, США «дали понять ОПЕК, крупным странам-экспортерам нефти, что сокращение добычи, которое было сделано во время пандемии, должно быть отменено по мере восстановления мировой экономики, чтобы снизить цены для потребителей».

Он отметил, что падение стоимости нефти пока не вызвало снижения розничной стоимости бензина для большинства граждан США.

«Это не то, чего можно было бы ожидать на конкурентном рынке», — подчеркнул глава государства.

По его словам, власти США намерены применять все инструменты для мониторинга ситуации вокруг цен на бензин в стране и «пресекать любые незаконные действия, связанные с их ростом».

«Мы принимаем меры для решения проблемы цен на бензин. Сегодня цены на бензин ниже, чем в начале этого десятилетия, но они всё еще достаточно высоки, что ограничивает работающие семьи [в США]», — добавил Байден. Видеозапись его выступления опубликована на портале Washington Post.

Также в среду официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США ведут консультации с ОПЕК об увеличении добычи нефти, но не ждут немедленного ответа. Американская сторона считает, что ОПЕК может предпринять некоторые шаги для того, чтобы убедиться в выравнивании справедливых цен на рынке путем возможного увеличения добычи, добавила она.

18 июля страны ОПЕК+ продлили действие соглашения об ограничении добычи нефти до конца 2022 года. Альянс договорился повышать добычу на 400 тыс. б/с ежемесячно до исчерпания ограничений, на данный момент составляющих 5,8 млн б/с.

Кроме того, в результате переговоров страны ОПЕК+ поддержали установление новых базовых отсечек в соглашении для России и других стран. Так, новые базовые уровни добычи для России и Саудовской Аравии будут повышены на 0,5 млн б/с и составят 11,5 млн б/с.

Согласно данным, представленным на сайте ОПЕК+, в список стран — участниц организации входят: Алжир, Ангола,​​ Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Венесуэла.