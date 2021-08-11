Благоустройство Свято-Троицкого собора завершат в Калуге ко Дню города

В Калуге не успевают завершить к 650-летию города реставрацию Свято-Троицкого кафедрального собора, однако благоустройство территории намерены закончить к сроку. Об этом городской голова Дмитрий Денисов сообщил 11 августа на странице в соцсети.

«Ко Дню города леса не успеют снять — работы в самом разгаре, а вот завершить благоустройство подрядчику под силу. Созвонился с руководителем подрядной организации, попросил ускориться, несмотря на все объективные сложности», — цитирует Денисова газета «Весть».

Свято-Троицкий кафедральный собор расположен в Центральном парке культуры и отдыха. Он является одним из главных объектов города. В связи с этим, как отметил градоначальник, горуправа и заказчик приложат все усилия, чтобы парк встретил жителей и гостей Калуги достойно.

Ранее сообщалось, что в Калуге 14 августа отметят День физкультурника, однако в этом году место проведения традиционной олимпийской зарядки поменялось. Участники должны собраться на вертолетной площадке набережной Яченского водохранилища.