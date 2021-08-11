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МИД РФ выразил обеспокоенность деградацией ситуации на востоке Украины
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В МИД РФ обеспокоены ухудшением ситуации в сфере безопасности на востоке Украины

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Ситуация на востоке Украины продолжает вызывать озабоченность Москвы. Об этом 11 августа говорится в сообщении заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Николая Лахонина.

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В сообщении, опубликованном на сайте МИД, Лахонин отметил, что с начала августа Специальная мониторинговая комиссия ОБСЕ зафиксировала около тысячи случаев нарушений режима прекращения огня. Жертвами со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик стали более 10 человек.

«К сожалению, западные покровители Киева ничего не делают, чтобы прекратить убийство украинскими властями собственного народа. Более того, проводимая странами НАТО политика, включая поставки оружия, прямо направлена на поддержку милитаристских настроений и военной эскалации», — указал Лахонин.

Также в МИД указали, что украинская сторона пытается создать видимость широкой поддержки, например завышая число стран — участниц военных учений. Это, как добавил Лахонин, может создавать у украинских военных представления о войне с Россией.

«В политической сфере вместо урегулирования конфликта в Донбассе украинские власти продолжают предпринимать шаги, которые только осложняют и без того тупиковую ситуацию в переговорном процессе. Так, 5 августа кабинет министров Украины одобрил законопроект «О государственной политике переходного периода», — сообщили в МИД РФ.

В документе, как сообщил Лахонин, указывается применение «особого правового режима», направленного на зачистку региона от не поддерживающих позицию официального Киева.

«Призываем международное сообщество обратить самое пристальное внимание на происходящие на Украине процессы и принять все необходимые меры, чтобы совместными усилиями побудить официальный Киев остановить войну против жителей востока страны, прекратить массовые нарушения прав человека, включая грубую дискриминацию национальных меньшинств, преследования независимых СМИ и оппозиции», — заключил Лахонин.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа призвал жителей Донбасса, считающих себя русскими, уезжать в Россию. По его словам, такие люди совершают большую ошибку, оставаясь жить в регионе. В то же время, по словам украинского лидера, жители Донбасса, считающие себя украинцами, не должны покидать его территорию.

На заявление Зеленского отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, вместо того чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.

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