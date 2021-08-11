Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на Байкале

Сейсмологи зарегистрировали очередное землетрясение на Байкале в Бурятии. Магнитуда подземных толчков составила 3,6.

По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло вечером 10 августа. Активность зарегистрирована на территории Прибайкальского района Бурятии. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В 2021 году ученые сообщали о серии подземных толчков в Иркутской области. По данным сейсмологов, интенсивность землетрясения 12 января в районе озера Хубсугул составила 8,7 балла. Афтершоки этого землетрясения продолжались несколько месяцев. По данным Института земной коры СО РАН, серия подземных толчков была спровоцирована землетрясением, произошедшим в сентябре 2020 года. Эпицентр находился в 15 км от поселка Култук в Слюдянском районе.

1 июля землетрясение ощутили жители поселка Хужир в Ольхонском районе.