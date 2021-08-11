Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Красноярском крае

Два человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Красноярском крае. Правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии.

ДТП произошло на трассе Р-255 «Сибирь». По данным Госавтоинспекции, 58-летняя женщина за рулем Nissan Terrano при движении в сторону Канска допустила выезд на встречную полосу и столкновение с грузовиком Hino. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Женщина-водитель и ее 60-летний пассажир скончались на месте происшествия. Водитель грузовика не пострадал.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали семь человек. По информации журналистов, водитель автобуса мог плохо себя почувствовать или уснуть за рулем.