Более десяти автобусных маршрутов отменили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде отменили более 10 автобусных маршрутов. О причине такого решения ИА «НьюсНН» рассказали в министерстве транспорта Нижегородской области.

По данным ведомства, речь идет об автобусах Т-4, Т-14, Т-79, Т-39, Т-50, Т-113, А-4, А-23, А-38, А-60Э, а также муниципальных маршрутах № 5, № 26, № 28. Также изменения коснулись автобуса № 29, который курсировал от ЖК «Окский берег» до остановки «Автовокзал Щербинки».

Как объяснили в минтрансе, данные автобусы к моменту отмены уже физически не функционировали. Кроме того, отказаться от них решили сами перевозчики.

Проблему с транспортом в ЖК «Окский берег» обещают решить с введением новой транспортной схемы. Для жителей остались доступны маршруты А-1 и Т-371.