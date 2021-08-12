Губернатор Ростовской области сообщил о рекордном урожае в регионе

Аграрии Ростовской области установили новый рекорд по сбору урожая — 12 млн 685 тыс. т зерновых. Об этом в среду, 11 августа, сообщил губернатор области Василий Голубев.

«Донские хлеборобы побили собственный исторический рекорд по сбору ранних зерновых! Их в Ростовской области собрано 12 млн 685 тыс. т. Это даже больше, чем было у нас в самом щедром на урожай 2017 году, когда валовой сбор ранних зерновых составил 12 млн 650 тыс. т», — написал он в своем Instagram.

В список лидеров по валовому сбору попали Сальский (781,5 тыс. т), Зерноградский (658,1 тыс. т) и Зимовниковский (640,4 тыс. т) районы.

Как отметил губернатор, 98% собранного урожая — это высококачественное продовольственное зерно.

Он также рассказал, что показатель средней урожайности по области составил 37,9 ц/га, что почти на 3 ц больше, чем в прошлом году. При этом самый высокий уровень урожайности зафиксирован в Мясниковском районе: там земледельцы добились показателя 52,4 ц/га.

Голубев выразил благодарность работникам за их труд, а также пожелал успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.