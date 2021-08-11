Samsung представил новые сгибающиеся смартфоны повышенной прочности

Компания Samsung представила новые смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. Главной особенностью новых телефонов стал сгибающийся экран и необычная фронтальная камера. Также компания 11 августа презентовала умные часы Galaxy Watch4 и наушники Galaxy Buds2.

Обе модели новых смартфонов получили влагозащиту — они сертифицированы по стандарту IPX8. Также у телефонов улучшен скрытый шарнирный механизм. Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 выдержат до 200 тыс. циклов складывания и раскладывания.

Смартфоны серии Galaxy Z получили новую защитную пленку и оптимизированную слоистую структуру стекла, на 80% более износостойкую, чем у предыдущих моделей.

У Galaxy Z Fold3 разработчики предусмотрели три расположенные сзади основные камеры разрешением 12 Мп каждая, а также подэкранную камеру на основном экране разрешением 4 Мп и фронтальную на 10 Мп.

В продажу новые устройства Samsung поступят 10 сентября. Сделать предзаказ можно с 11 августа. Цена Galaxy Z Fold3 5G будет начинаться от 159 990 рублей, Galaxy Z Flip3 — от 89 990 рублей.

Стоимость часов Galaxy Watch4 стартует от 19 990 рублей, наушников Galaxy Buds2 — от 10 990 рублей.

Ранее в июне Samsung представила гибридную операционную систему для часов One UI Watch, которая совместила в себе функции Tizen OS от Samsung и Wear OS от Google. Отмечалось, что благодаря переходу на One UI Watch интерфейс часов станет более отзывчивым и на 30% быстрее, чем у Wear OS и Tizen OS.