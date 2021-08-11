Новый автобусный маршрут запустили между Петрозаводском и двумя селами

В Карелии запустили новый автобусный маршрут, который свяжет села Ужесельга и Деревянное с Петрозаводском. Об этом сообщает республиканский минтранс.

По данным ведомства, маршрут № 107 организован после многочисленных жалоб местных жителей. Первые рейсы состоялись 8 августа, пишет ИА «Карелinform».

Предполагается, что автобусное сообщение со столицей республики поможет жителям Ужесельги и Деревянного добираться на работу, в школу и детские сады с большим удобством, чем было ранее.

Ранее в августе дачники Самары сообщили о нехватке автобусов на 156-м сезонном маршруте. Он курсирует от Дома печати до Старосемейкинских дач. Горожане отправили коллективное обращение в адрес уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой.