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Швейцария ввела новые санкции против Белоруссии

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Швейцария расширила санкции против Белоруссии, введя ограничения в финансовом секторе. Соответствующее решение 11 августа принял Федеральный совет Швейцарии.

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«Федеральный совет сегодня объявляет о дальнейших экономических санкциях против Белоруссии. К ним относятся меры контроля за торговлей определенными товарами, а также ограничения в финансовом секторе. Новые меры вступят в силу в среду, 11 августа 2021 года», — говорится в опубликованном сообщении.

Решение было принято Швейцарией вслед за аналогичными мерами Европейского союза, указали в Федеральном совете страны.

Санкции также были введены против белорусского поставщика аэронавигационных услуг «Белаэронавигация».

«В финансовом секторе Федеральный совет ввел ограничения на выпуск и торговлю некоторыми финансовыми инструментами, а также на предоставление займов и услуг страхования или перестрахования правительству Беларуси и другим государственным органам и агентствам», — указано в документе.

9 августа новые санкции против Белоруссии ввели Великобритания, США и Канада. Ограничения коснулись авиаотрасли и торговли, в частности белорусского калия, нефтепродуктов. Санкции предполагают и блокировку активов официальных лиц Белоруссии, в том числе президента Александра Лукашенко.

Белоруссия обещала ответить на эти действия Запада. В белорусском МИДе указали, что страна всегда выступала за диалог с Западом, который должен строиться не на давлении, а на основе общепризнанных принципов и норм международного права.

1 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на то, что Белоруссия подвергается «неприкрытому экономическому и политическому прессингу». По его мнению, целями Запада являются сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смена курса Минска.

Меры Запада против Минска вводятся на фоне инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу россиянку Софью Сапегу задержали.

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