Боец Эльбаев раскритиковал стиль боксирования Дацика

Боец Даниял Эльбаев по прозвищу Т-34 назвал своего соперника Вячеслава Дацика «косолапым мишкой» с колхозным боксом. Об этом 11 августа он рассказал в интервью «Известиям».

«Он похудевший, но это ничего не поменяет в этом бою. Он как был не боксером, так и остался им. Двигаться не умеет — как косолапый мишка, прыгает. И всё. Я знаю, что я быстрее его во многих аспектах — на ногах, на руках. Будет очень интересный бой. Заруба будет жесткая, потому что регламент боя — три раунда по две минуты», — прокомментировал подготовку соперника Эльбаев.

Он заявил, что не считает Дацика серьезным оппонентом, так как тот будет биться в привычном ему «колхозном стиле», а сильной его стороной считает только его «непробиваемую башку».

В этот же день Дацик высказался, что Эльбаев «может только пихаться беспонтово».

10 августа соперники на битве взглядов чуть не устроили потасовку. При этом в беседе с телеканалом РЕН ТВ Эльбаев в уничижительной форме высказался о своем сопернике, заявив, что он «не боксер вообще».

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится в пятницу, 13 августа, на волейбольной арене «Динамо» в Москве. На ринг помимо Дацика и Эльбаева выйдут обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и силач Брюс Хлебников, а также Тайсон Дижон (Африканский Тайсон) и блогер Артем Тарасов.

Главным в турнире станет бой россиянина Виталия Кудухова с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA панамцем Гильермо Джонсом. Прямую трансляцию турнира покажет телеканал РЕН ТВ.