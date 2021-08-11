Высокую пожарную опасность прогнозируют в Магаданской области

Четвертый класс пожарной опасности прогнозируют в Магаданской области. Экстренное предупреждение распространили спасатели.

По данным пожарно-спасательного центра региона, неблагоприятная обстановка будет складываться с 12 по 14 августа. Высокий риск возникновения пожаров отмечается в континентальной части Ольского городского округа, а также на юге Хасынского городского округа. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

Также высокая пожароопасность прогнозируется в Сусуманском и Тенькинском городских округах.

Ранее в этот день сообщалось, что в Якутии площадь лесных пожаров достигла 6,6 млн га. Возгорания зафиксированы в 18 районах.