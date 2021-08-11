Хакеры совершили крупнейшее хищение криптовалюты у пользователей Poly Network

Хакеры украли рекордную сумму в криптовалюте у пользователей блокчейн-платформы Poly Network. Руководство фирмы призвало взломщиков вернуть активы. Хакеры похитили биткоины, Ethereum и другие криптовалюты, передает телеканал «Известия». Общая сумма активов оценивается в $600 млн. Платформа установила адреса, на которые переводили средства. Майнеров затронутых блокчейнов и криптобирж призвали внести токены в черный список.

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