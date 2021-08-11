Темпы благоустройства аллеи «Дружба» ускорили в Бузулуке

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер проверил, как продолжается благоустройство аллеи «Дружба» в Бузулуке. Работы на участке от улицы Дорожной до памятника воинам-интернационалистам организованы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Во время прошлого объезда дал поручение вывести дополнительные бригады и ускорить темп работ. Вижу, что замечания подрядчики и администрация учли», — отметил Денис Паслер.

На следующий год работы запланированы на участке от памятника до улицы Морозова. Со временем зона отдыха получит новые скамейки, урны и теневые навесы. Как отмечает РИА «Оренбуржье», в этом году в Бузулуке на ремонт дорог выделено порядка 120 млн рублей.

Еще одним объектом, который посетил Денис Паслер, стала улица Ленина, где продолжается подготовка основания под плитку. В квартале от ул. М. Горького до 1 Мая уже ведется обустройство клумб и монтаж уличного освещения, а на участке от ул. О. Яроша до М. Горького — демонтажные работы, пишет 56orb.ru.

Ранее в Оренбургской области запустили интерактивные карты, на которых местные жители отмечают пространства, которые, по их мнению, необходимо благоустроить. Работа проводится в рамках участия Оренбуржья во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Карты, в частности, выпустили для городов Абдулино, Гай, Кувандык, Медногорск, Орск, Сорочинск и Ясный. С помощью карт идет сбор идей и предложений для благоустройства выбранных гражданами территорий. На карте можно оставить свое предложение о развитии пространства, свое личное мнение или пожелание по улучшению территории.