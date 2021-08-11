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Эксперт оценил заявление Шойгу о внутренней угрозе в России

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Член Совета по правам человека, председатель координационного совета общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод согласился с мнением министра обороны Сергея Шойгу о том, что наиболее страшной угрозой для страны является внутреннее разложение общества. Об этом Брод 11 августа рассказал «Известиям».

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«Это действительно угроза. Самая ли она страшная или нет, это вопрос относительный, наверное, самые главные угрозы — это вопросы безопасности, например, пандемия или стихийные бедствия. Что касается проблемы общества, его внутреннего, нравственного, духовного состояния <…> Есть, конечно, процессы, которые тревожат: агрессия общества, нетерпимость к иному мнению, нетерпимость к людям, которые отличаются от других», — рассказал Брод.

Также Брод отметил, что проблемой остается неуважительное отношение к пожилым людям, мигрантам и представителям секс-меньшинств.

Как добавил член Совета по правам человека, вопрос совершенствования основан на трех китах: культуре, образовании, воспитании. По мнению Брода, в России остаются существенные проблемы на уровне образования в школах и вузах.

«Мы столкнулись с эпохой перемен, ломки институтов, распалась связь времен, и все традиции, которые были заложены в советское время, были признаны негодными, хотя многое можно было бы взять, да отчасти кое-что и берется. Не уделялось должное внимание учреждениям спорта, культуры, науки. Сейчас это восстанавливается, но не всегда должным образом оценивается федеральной и региональной властью», — добавил Брод.

Ранее в среду военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя слова Шойгу, заявил «Известиям», что человек без убеждений является находкой для врага, «который хочет разложить страну, воспользовавшись глупостью».

Эксперт также подчеркнул, что в настоящее время молодые люди далеко не всегда интересуются, что они могут сделать для государства, поскольку, по его мнению, власти пока плохо прививают эти мысли.

10 августа Шойгу заявил, что наиболее страшной угрозой для страны является разложение общества. Он отметил, что в то время как внешние угрозы понятны и им можно противостоять, внутренние представляют гораздо большую опасность. По его словам, человек без убеждений является находкой для врага, «который хочет разложить страну, воспользовавшись глупостью».

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