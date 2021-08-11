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Политолог прокомментировал слова Шойгу о внутренней угрозе

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Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников оценил заявление министра обороны России Сергея Шойгу о самой страшной внутренней угрозе в виде разложения общества. Об этом эксперт сообщил в среду, 11 августа, в интервью РЕН ТВ.

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По словам специалиста, Шойгу говорил о том, что для противостояния внешним угрозам страна и общество должны быть мобилизованы и иметь единое представление о «целесообразности своего существования».

«Это может позволять обществу противостоять тем вызовам, которые современный мир продуцирует против нашей страны. Невозможно рукой, где все пять пальцев смотрят сами на себя, как-то пытаться отбиваться от тех нападок, тех агрессивных действий, которые есть», — заявил Солонников.

Политолог подчеркнул, что внутренние противоречия будут мешать реализации внутригосударственных задач в виде роста благосостояния, обеспечения жизнедеятельности социальных институтов и другим направлениям.

«[У общества. — Ред.] должно быть общее представление о будущем, в котором мы хотим жить, представление о том мире, который мы строим, его нужно вырабатывать», — заключил Солонников.

Накануне Шойгу заявил, что наиболее страшной угрозой для страны является разложение общества.

3 июля член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Безпалько заявил, что попытки западных стран «взорвать» Россию изнутри — это одна из основных угроз национальной безопасности страны. По его мнению, эти угрозы основаны на информационных атаках, дезинформации, а также попытках манипулировать массовым сознанием.

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