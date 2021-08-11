Житель Тверской области ожидает суда за убийство своей работодательницы

В Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины, который убил одну женщину и обокрал другую. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, 13 июля 2020 года в поселке Пено обвиняемый похитил с прилавка торговой палатки сумку местной жительницы. 7 августа того же года он напал с ножом на женщину 1958 года рождения, у которой выполнял хозяйственные работы, пишут «Тверские ведомости».

Потерпевшая получила 16 ударов в область головы и тела, она скончалась на месте происшествия. Фигурант похитил денежные средства из дома убитой, после чего скрылся.

По уголовному делу допрошено 14 свидетелей, проведено девять экспертиз. Расследование завершено, материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения.

Вечером 10 августа в Москве в квартире на Никулинской улице было найдено обезглавленное тело женщины. По предварительным данным, очевидец заметил, как из окна квартиры на 17-м этаже выпал человек. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов решили подняться в квартиру, где и была найдена погибшей 41-летняя уроженка Кузбасса.