Козак заявил о договоренности России и Молдавии снять торговые барьеры

Молдавия и Россия договорились снять взаимные торговые барьеры. Такое заявление в среду, 11 августа, сделал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам прошедших переговоров с президентом Молдавии Майей Санду.

«Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, о беспошлинной торговле, о снятии тех ограничений, которые возникли для российских экспортеров. <…> Ну и об ответных шагах российской стороны по поводу поставок молдавской сельхозпродукции на российский рынок», — сказал он.

Козак также подчеркнул, что удовлетворен прошедшими переговорами. По его словам, страны в будущем будут дружить и сотрудничать.

Ранее, 6 августа, в Молдавии утвердили новое правительство во главе с экс-министром финансов Натальей Гаврилицей. Парламент утвердил кандидатуру нового премьер-министра и программу деятельности «Молдова хороших времен», за вотум доверия проголосовал 61 депутат от пропрезидентской партии «Действие и солидарность» (PAS) из присутствовавших в зале 94 депутатов.

За день до этого Санду заявила, что после формирования нового правительства страны властям нужно наладить сотрудничество с Россией. Главной причиной нестабильности в отношениях с российскими партнерами глава Молдавии назвала «неразрешенный приднестровский конфликт».

Приднестровский конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий в Приднестровье 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в приднестровском регионе. В настоящее время миротворцы РФ поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с «голубыми касками» Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.