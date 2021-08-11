Толстой заявил о последствиях из-за заявления экс-посла Азербайджана о русских

Заявление бывшего посла Азербайджана Исфандияра Вагабзаде не останется без последствий, заявил в среду, 11 августа, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой.

«Бывший азербайджанский посол на камеру назвал русских свиньями. Дипломат хоть и бывший, прекрасно чувствует, что можно, а чего нельзя. Последствий не боится ни он, ни те, кто в национальных республиках, ставших по доброй воле России молодыми, но не независимыми государствами, оскорбляет сегодня Россию и русских», — сообщил он «Известиям».

При этом Толстой указал, что последствия обязательно будут либо экс-послу придется извиниться.

«Простить может один человек другого. Но оскорбления народа, веры и государства остаются в истории отношений между странами», — заключил вице-спикер ГД.

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором Вагабзаде обратился к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, оскорбив при этом его и русский народ.

Глава партии, в свою очередь, заявил, что намерен обратиться к лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву с требованием завести дело на бывшего дипломата.

«Мы направим жесткое письмо главе Республики Азербайджан с требованием возбудить уголовное дело. Это оскорбление чудовищно. Это средневековье», — заявил Жириновский в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

В МИД Азербайджана отказались комментировать высказывание Вагабзаде, отметив, что он больше не представляет ведомство.