Дом купца Василия Венедиктова отреставрируют в Тамбове

В центре Тамбова стартовали работы по сохранению объекта культурного наследия. Речь идет о бывшем доме купца Василия Венедиктова, который располагается на пересечении улиц Интернациональной и Красной. Напомним, в октябре 2014 года в здании произошел пожар.

Контракт с подрядчиком предполагает замену поврежденных перекрытий с усилением существующих, а также устройство новой скатной кровли, отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Дом купца II гильдии Василия Венедиктова был построен в 1917 году как доходный дом. В 30-е годы XX века сюда заселили семьи служащих авиашколы. В конце XX века восточная сторона дома из-за ветхости рухнула, но была восстановлена частной фирмой. Сейчас в этом здании располагается 33-е отделение почты.

Ранее в Москве началась реставрация дома Мельникова — памятника архитектуры, построенного в конце 1920-х годов. Предполагается, что на это уйдет четыре года: в течение 2021-го завершится всестороннее обследование здания и будет разработан проект по его реставрации, сами реставрационные работы будут вестись в 2022–2024 годах. Пока ожидается, что дом и прилегающий к нему сад не будут полностью закрывать для посещения на время проведения работ.