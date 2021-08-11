Молодой мужчина погиб при спасении тонущей сестры в Саратовской области

В селе Усовка Воскресенского района Саратовской области при спасении 10-летней сестры, которая тонула в Волге, погиб 24-летний мужчина. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Трагедия произошла вечером 10 августа, когда 24-летний местный житель отдыхал на берегу Волги с родственниками. Его 10-летняя сестра решила искупаться, но начала тонуть, пишет ИА «Взгляд-инфо».

«Зайдя в воду, девочка начала тонуть. Брат бросился ей на помощь. Он нырнул и смог спасти несовершеннолетнюю. Но сам он на поверхности воды так и не появился», — сообщили следователи.

Утром 11 августа тело молодого человека извлекли из воды водолазы облспаса. Признаков насильственной смерти на нем не зафиксировано.

Следственный комитет организовал доследственную проверку.

Ранее 11 августа в пресс-службе МЧС России рассказали «Известиям», что с начала июня в России произошло свыше 1,6 тыс. несчастных случаев на воде, при этом погибли 995 человек, в том числе 208 детей. Жертв могло быть больше — спасателям удалось помочь 358 утопающим, подчеркнули в министерстве.