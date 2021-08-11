В ВОЗ заявили, что процесс признания российской вакцины «Спутник V» не завершен

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не завершила процесс признания российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Связанные с этим юридические процедуры продолжаются. Об этом 11 августа сообщила на брифинге помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

«По «Спутнику» процесс [одобрения заявки] продолжается, мы в настоящее время проводим юридические процедуры. Дату завершения оценки мы пока сказать не можем», — сообщила Симао.

Ранее, 13 июля, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что одобрение ВОЗ «Спутника V» ожидается к концу осени.

Глава фонда также указал, что в настоящее время проходят все необходимые процедуры, касающиеся инспекции ВОЗ.

При этом в июне Дмитриев заявлял, что одобрение российской вакцины против коронавируса в ВОЗ — вопрос «пары месяцев». Он отметил, что вакцина «Спутник V» в ближайшее время будет признана в мире и это позволит российским туристам путешествовать.

Также Дмитриев сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) в ходе исследования российской вакцины «Спутник V» не выявило критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части.

Процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» ЕМА начало в марте. Месяцем ранее регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по препарату и дал возможность разработчику подать заявку на его регистрацию в ЕС, что и сделал РФПИ.

Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

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