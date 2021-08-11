Депутат из Марий Эл заявил об искажении его слов о власти и начальстве

Депутат Государственного собрания Республики Марий Эл Владимир Кожанов заявил, что его слова о якобы «божественной власти» и необходимости кланяться начальству исказили.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором было запечатлено выступление депутата. Кожанов в ходе встречи с ветеранами труда в поселке Сенур призвал граждан страны кланяться перед начальством.

«Поскольку я внепартийный депутат, был задан вопрос о взаимодействии со властью. Если вы посмотрите видеозапись полностью, а не нарезку, то увидите, что присутствующие в зале мою дальнейшую мысль прекрасно поняли. Только вряд ли автор записи предоставит оригинал, не для того снималось», — написал депутат в соцсети «ВКонтакте» 11 августа.

Он уточнил, что это был «доверительный разговор в узком кругу». Кожанов добавил, что его позицию по отношению к власти хорошо знают в республике и за ее пределами.

«Носителем суверенитета и единственным источником власти в России является ее многонациональный народ», — подчеркнул он.

Вместе с тем депутат заявил, что появившийся в Сети ролик является очередным доказательством того, что оппоненты «пытаются посеять раздор».