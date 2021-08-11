Возбуждено уголовное дело в отношении главы частного музея в Тюмени

В отношении ранее известного руководителя тюменского Музея частных коллекций Гая Першинга сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).

Как сообщили Megatyumen.ru в правоохранительных органах, по имеющимся данным в 2013 году Першинг незаконно приобрел артиллерийский снаряд 76 мм, который относится к боеприпасам. Мужчина умышленно и незаконно хранил его в своем музее. Снаряд изъяли и уничтожили 2 августа.

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение госконтроля за оборотом оружия. Соответствующий документ был опубликован 2 июля на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в законы «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Документ предполагает введение запрета на приобретение, хранение, ношение и использование оружия гражданами, которые не прошли медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний. Соответствующий перечень противопоказаний и методику тестирования определит правительство страны.