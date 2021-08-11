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Строительство нового здания аэропорта Воронежа потребует около 4 млрд рублей

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Управляющее воронежским аэропортом ООО УК «Авиасервис» объявило о поиске подрядчика на строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных авиалиний. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

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Согласно документации, максимальная стоимость контракта составит 3,9 млрд рублей. Рассмотрение заявок от подрядчиков и переговоры по ним запланированы на 27 сентября. Итоги закупки подведут 4 октября, пишет ИА «Абирег».

В ноябре 2020 года проект нового аэровокзального комплекса представили губернатору Александру Гусеву. По задумке архитекторов, здание будет отражать военно-морскую стилистику эпохи Петра I.

Реализация проекта будет разбита на два этапа. После завершения первой очереди комплекс сможет обслуживать 1,5 млн пассажиров в год, после второй — свыше 2 млн человек.

Привокзальная площадь после реконструкции увеличится в несколько раз. На территории создадут 500 дополнительных парковочных мест, остановки для автобусов и маршруток из других регионов.

В конце июля администрация гражданских аэропортов объявила о поиске подрядчика, который сможет за 550,58 млн рублей выполнить строительно-монтажные работы на территории воронежского аэрокомплекса Чертовицкое. Компания, победившая в тендере, займется удлинением взлетно-посадочных полос и маркировкой искусственных перекрытий.

В марте стало известно, что в России к 2035 году планируется реконструировать 179 аэропортов и аэродромов. По данным Росавиации, на 2021–2024 годы запланирована реконструкция 62 объектов и строительство нового аэропорта Утренний на полуострове Гыдан в ЯНАО. В 2025–2030 годах работы пройдут еще в 64 воздушных гаванях, в том числе в Омске и Сыктывкаре. На 2031–2035 годы реконструкция запланирована в 53 аэропортах и аэродромах страны.

В общей сложности на эти цели будет выделено 834 млрд рублей.

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