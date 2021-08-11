В Петербурге 12 августа стартует вакцинация иностранцев от коронавируса

Вакцинация против коронавируса среди иностранных граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, стартует 12 августа. Об этом сообщили в среду, 11 августа, в городском агентстве медицинского туризма.

«Завтра с 9 утра начнется вакцинация», — цитирует ТАСС директора организации Натальи Юдиной.

По ее словам, координаторы получили заявки на проведение вакцинации от более тысячи юрлиц на 60 тыс. иностранных сотрудников.

В основном речь идет о работниках гостиниц, предприятий в сфере ритейла и общепита.

Для вакцинации иностранцев, работающих и учащихся на территории города, предназначена вакцина «Спутник Лайт». Запланировано использовать не менее 200 тыс. доз препарата с возможным заказом дополнительных партий.

Пока открыто 20 пунктов вакцинации для иностранцев, но, скорее всего, это количество будет увеличено до 30, отметила Юдин.

С 16 августа прививать иностранцев начнут в петербургском ТЦ «Галерея». Стоимость прививки вакциной «Спутник Лайт» составит 3500 рублей, сообщает телеканал «360». В день прививочный пункт сможет принимать до 150 иностранцев (общая пропускная способность — 1000 человек).

11 июля сообщалось, что в Москве вакцинацию от COVID-19 прошли 68 тыс. иностранцев, передает RT.

Ранее, 27 июня, президент России Владимир Путин поручил до 15 июля организовать вакцинацию против коронавируса иностранцев и лиц без гражданства, которые приезжают в РФ на работу.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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