В Москве выставили на продажу редкий раритетный внедорожник

В Москве 9 августа выставили на продажу редкий австрийский внедорожник Puch Pinzgauer 710K. За автомобиль, выпущенный в 1974 году, продавец планирует выручить 6 млн рублей.

Автомобиль отличается высоким дорожным просветом, дисковыми тормозами всех колес, а также светодиодными фарами. Машина укомплектована лебедкой, шанцевым инструментом, большим экспедиционным багажником, а также дополнительными аккумуляторами и топливным баком на 140 л.

В движение внедорожник приводит 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 92 л.с. Агрегат работает совместно с пятиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода. Максимальная скорость — 110 км/ч.

7 июня сообщалось, что в Москве выставили на продажу ВАЗ-2101 1973 года выпуска, который переоборудован в автомобиль для Госавтоинспекции.

Машина оборудована проблесковыми маячками и устройством громкой связи. Как утверждает продавец, седан подойдет для «участия в киносъемках, реконструкциях и корпоративах».