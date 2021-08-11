В ДНР сообщили о переходе украинского военного на сторону республики

Украинский военнослужащий перешел на сторону ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), заявил 11 августа заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«На нашу сторону добровольно перешел действующий украинский военнослужащий. В ходе его предварительного опроса установлено, что причиной бегства послужил низкий уровень материального обеспечения, невыносимые условия службы, неуставные взаимоотношения, а также отсутствие помощи и защиты в сложившейся ситуации со стороны командования и правоохранительных органов», — цитирует Басурина пресс-служба народной милиции ДНР.

В настоящее время с силовиком проводятся следственные действия, об их результатах будет сообщено дополнительно, указал Басурин.

Кроме того, Басурин рассказал, что с начала дня противник совершил три огневые провокации, были обстреляны ряд населенных пунктов и трое украинских военнослужащих были ранены в результате подрыва на минных заграждениях, установленных на окраине Марьинки.

1 августа военное ведомство ДНР сообщило о гибели четверых своих военнослужащих в районе Петровского, один военнослужащий украинской армии был ранен.

29 июля сообщалось, что трое бойцов народной милиции погибли в ДНР в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в направлении поселка Новая Марьевка. В народной милиции добавили, что по позициям украинских вооруженных сил был открыт ответный огонь. В результате был уничтожен минометный расчет 93-й бригады ВСУ, трое украинских силовиков получили ранения.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года, между сторонами происходят перестрелки. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил (ООС).