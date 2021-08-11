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В ДНР сообщили о переходе украинского военного на сторону республики

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Украинский военнослужащий перешел на сторону ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), заявил 11 августа заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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«На нашу сторону добровольно перешел действующий украинский военнослужащий. В ходе его предварительного опроса установлено, что причиной бегства послужил низкий уровень материального обеспечения, невыносимые условия службы, неуставные взаимоотношения, а также отсутствие помощи и защиты в сложившейся ситуации со стороны командования и правоохранительных органов», — цитирует Басурина пресс-служба народной милиции ДНР.

В настоящее время с силовиком проводятся следственные действия, об их результатах будет сообщено дополнительно, указал Басурин.

Кроме того, Басурин рассказал, что с начала дня противник совершил три огневые провокации, были обстреляны ряд населенных пунктов и трое украинских военнослужащих были ранены в результате подрыва на минных заграждениях, установленных на окраине Марьинки.

1 августа военное ведомство ДНР сообщило о гибели четверых своих военнослужащих в районе Петровского, один военнослужащий украинской армии был ранен.

29 июля сообщалось, что трое бойцов народной милиции погибли в ДНР в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в направлении поселка Новая Марьевка. В народной милиции добавили, что по позициям украинских вооруженных сил был открыт ответный огонь. В результате был уничтожен минометный расчет 93-й бригады ВСУ, трое украинских силовиков получили ранения.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года, между сторонами происходят перестрелки. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил (ООС).

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