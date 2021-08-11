Протасевич назвал причину вступления в батальон «Азов»

Бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что находился в украинском карательном батальоне «Азов», так как хотел поработать военным фотографом. Об этом он сообщил в среду, 11 августа.

«Я туда попал, потому что искал пути поехать, поработать на войне. Потому что долгие годы и даже после я хотел работать в том числе как военный журналист, работать на фронте и так далее. Это то, что меня притягивало. И даже мое попадание в Украину, в «Азов» было просто связано с тем, что мне удалось договориться, чтобы я просто был как фотограф при этом подразделении», — заявил Протасевич в интервью RT.

Бывший главред Telegram-канала назвал обвинения представителей самопровозглашенной ЛНР (Луганской народной республики) о том, что он причастен к гибели жителей Донбасса, бредом.

«Заявления они делали совсем какие-то пространные. С учетом того, сколько оттуда звучало вообще по-настоящему каких-то бредовых заявлений — о том, что я там чуть ли не сафари на людей устраивал за какие-то суммы, что, естественно, является откровенным бредом», — подчеркнул Протасевич.

Он также добавил, что ни разу не был на территории Луганской народной республики. Как отметил Протасевич, он сотрудничал со следствием. По его мнению, если бы основания были, то его посадили бы еще в 2015–2016 годах.

1 июня сообщалось, что генпрокуратура ЛНР установила причастность Романа Протасевича к преступлениям против мирного населения Донбасса. В связи с этим ведомство обратилось к властям Белоруссии с просьбой предоставить задержанного для проведения следственных действий.

27 мая надзорный орган возбудил в отношении Протасевича уголовное дело из-за его вероятного участия в боевых действиях в Донбассе. Следствием было установлено, что летом 2014 года Протасевич добровольно вступил в ряды организации «Азов» (против членов организации в РФ возбуждены уголовные дела). Блогер служил заместителем командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона и принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса.

Канал NEXTA был признан в Белоруссии экстремистским в октябре прошлого года. Протасевича обвинили в желании устроить в стране «кровавый мятеж».

23 мая 2021 года Роман Протасевич был задержан в Минске 23 мая после того, как лайнер компании Ryanair совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. В связи с этим Запад ввел ряд санкционных ограничений в отношении белорусских компаний и высокопоставленных лиц. 3 июня Протасевич дал признательные показания по делу об организации протестов в Белоруссии.