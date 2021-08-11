Путин подписал указ о госнаградах для спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде в Токио

Президент России Владимир Путин 11 августа подписал указ о награждении государственными наградами российских спортсменов, которые показали высокие результаты на Олимпийских играх в Токио. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Российских спортсменов наградили «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония)».

Так, ордена Дружбы были удостоены 26 спортсменов, завоевавших золотые медали, а также художественная гимнастка Дина Аверина.

Орденом Александра Невского награждены синхронистки Александра Пацкевич, Светлана Ромашина и Алла Шишкина, добавляет «Спорт-Экспресс».

Орденом Почета отметили фехтовальщицу Инну Дериглазову, борца Абдулрашида Садулаева, гимнаста Дениса Аблязина, а также синхронисток Марию Шурочкину, Владу Чигиреву и Светлану Колесниченко.

Российские спортсмены, завоевавшие серебро и бронзу, были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней.

Ранее, 9 августа, министр спорта РФ Олег Матыцин поблагодарил российских спортсменов за выступление на Играх в Токио. Также он заявил, что российские спортсмены показали успешное выступление на Олимпиаде, во многих видах спорта продемонстрированы выдающиеся результаты.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ранее в этот день также заявлял, что Олимпиада-2020 завершилась для российских спортсменов триумфально. Как отмечал Поздняков, спортсмены завоевали максимальное количество медалей с 2004 года.

Олимпийские игры завершились 8 августа в японской столице. Российские спортсмены, выступавшие из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в статусе команды ОКР, завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Российские спортсмены таким образом заняли пятое место в медальном зачете.