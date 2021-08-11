В Киеве сочли угрозой экономической безопасности существенную долю торговли с РФ

Существенная доля торговли с Россией несет угрозу для экономической безопасности Украины. Об этом говорится в стратегии экономической безопасности страны до 2025 года, опубликованной на сайте офиса президента Украины.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее в этот день утвердил стратегию экономической безопасности страны до 2025 года, в ней говорится о «противодействии угрозам со стороны РФ» и углублении сотрудничества с Евросоюзом (ЕС).

«Основными вызовами и угрозами в сфере внешнеэкономической безопасности являются: недостаточные темпы диверсификации торговых потоков Украины для обеспечения ее крепких конкурентных позиций на мировом рынке; существенный уровень доли торговли с Российской Федерацией в общих объемах торговли, а также использование этим государством экономических инструментов воздействия с целью принятия решений, противоречащих основным национальным экономическим интересам Украины», — говорится в документе.

Кроме того, к вызовам также относятся превалирование в экспорте сырья, тогда как в импорте — высокотехнологичной продукции, высокий уровень импортозависимости экономики.

Вместе с тем в стратегии отмечаются и такие вызовы, как неразвитость внешнеторговой инфраструктуры, недостаточный уровень представления торговых интересов Украины в рамках деятельности международных торговых организаций. В частности, речь идет о Всемирной торговой организации (ВТО).

2 июня депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович высказал мнение, что для экономики Украины обернулся катастрофой отказ от торговых отношений с Россией. Парламентарий указал, что Киев поссорился со всеми соседями, что не прошло для Украины бесследно.

В мае национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о запрете поставок электроэнергии на Украину из Белоруссии и России до 1 октября текущего года.