Путин направил главу МЧС в Якутию для управления тушением пожаров

Президент России Владимир Путин поручил министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву вылететь в Якутию (Республика Саха) для оперативного управления группировкой сил ведомства, занимающейся тушением лесных пожаров. Об этом в среду, 11 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин поручил Министру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгению Зиничеву вылететь в Якутию для оперативного управления группировкой МЧС, задействованной в борьбе с пожарами», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в этот день сообщалось, что площадь лесных пожаров в Якутии достигла 6,6 млн га. Возгорания зафиксированы в 18 районах. Уточнялось, что 13 лесных пожаров действуют на расстоянии менее 5 км от населенных пунктов.

Накануне МЧС России по поручению президента Путина отправило в Якутию дополнительно два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС и самолета ИЛ-76 МЧС РФ со спасателями из Ногинского и Тульского центров ведомства в количестве 200 человек для тушения пожаров.

9 августа глава республики Айсен Николаев подписал указ о введении режима ЧС регионального характера из-за перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики.