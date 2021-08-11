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Шойгу и Остин обсудили итоги консультаций по стратегической стабильности

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил со своим американским коллегой Ллойдом Остином итоги двусторонних консультаций по стратегической стабильности. Телефонный разговор состоялся в среду, 11 августа.

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«Обсуждены итоги двусторонних консультаций по стратегической стабильности, а также вопросы глобальной и региональной безопасности», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. По итогам переговоров лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности.

Кроме того, стороны договорились о возвращении послов двух стран и продолжении консультаций по дальнейшей судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Встреча делегаций из России и США прошла в Женеве 28 июля. Стороны обсудили подходы сторон к вопросам стратегической стабильности, перспективам контроля над вооружениями и мерам по снижению рисков.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал состоявшиеся переговоры конструктивными. По его словам, Штаты не навязывали на встрече свою позицию и на 100% отработали свою часть обязательств по стратегической стабильности после саммита, прошедшего в июне.

Тогда же посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о готовности России обсуждать с США любое оружие со стратегическим потенциалом, будь то ядерное или неядерное, наступательное и оборонительное. Дипломат отметил, что назрело обсуждение проблем противоракетной обороны.

9 августа Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш поприветствовал усилия России и США в сфере контроля над вооружениями.

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