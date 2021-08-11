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Эксперт прокомментировал идею привязывания кредитных историй к СНИЛС и ИНН

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Банки усложняют ситуацию, направляя в Центробанк предложения по устранению лазейки, которая позволяет заемщикам с плохой кредитной историей получать новые ссуды, и просят регулятор привязать кредитные истории к СНИЛС и индивидуальному номеру налогоплательщика (ИНН). Об этом заявил «Известиям» Алексей Лашко, руководитель ГК «Содействие», комментируя соответствующее сообщение Национального совета финансового рынка (НСФР) в среду, 11 августа.

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Он подчеркнул, что вообще не видит здесь проблем, особенно в потребительском кредитовании.

Ранее в этот же день в НСФР рассказали, что направили в ЦБ предложения, созданные в том числе на основе рекомендаций кредитных организаций, по устранению этой лазейки. Отмечалось, что лазейка стала возможной из-за положения Банка России и постановления правительства.

Согласно положению регулятора № 758-П от 11 мая 2021 года, кредитная история россиян проверяется по действующему паспорту и двум предыдущим выданным. Если паспортные данные не соответствуют указанным в кредитной истории или у финансовой организации нет сведений о прошлых выданных паспортах, кредитную историю заемщика не найти. Из-за этого могут возникнуть проблемы при расчете показателя долговой нагрузки клиента, поэтому следует проверять кредитную историю в том числе по пенсионному номеру СНИЛС и ИНН, считают в НСФР.

«Если взять процент граждан, которые получили новый паспорт и у которых нет или не предоставлен СНИЛС и (или) ИНН, то их в общей выборке 2–3%. А сейчас банки просят предоставить второй документ, удостоверяющий личность, но у человека есть дата рождения, и она точно не меняется со временем. Если такие граждане попадут на «ручное» управление, то службы безопасности проверят их в ручном режиме, получат ответ не за 30 секунд, а за условные 15 минут», — сказал эксперт.

Лашко добавил, что еще есть идентификатор места жительства (прошлого и настоящего), который также указывается в кредитной истории. Если банк выдал ссуду такому гражданину и после оказалось, что показатель предельной долговой нагрузки (ПДН) больше необходимого, нужно просто «досоздать капитал», то есть можно сразу выдать средства по повышенной ставке, которая будет включать в себя расходы на резервирование, заключил он.

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