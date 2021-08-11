Строительство яхтенной марины начнется в Балаклаве после турсезона

В Балаклаве (Севастополь) после окончания туристического сезона стартует строительство яхтенной марины. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил 11 августа на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«По яхтенной марине в Балаклаве — особый проект, вышли из Главгосэкспертизы в этом году, начинаем ее делать. Контрактуемся, начинаем первую часть после туристического сезона, к первой части набережной уже приступать будем», — цитирует Развожаева ИА «Крыминформ».

О проекте развития Балаклавской набережной как международного центра туризма с яхтенной мариной стало известно в феврале 2018 года на инвестфоруме в Сочи. Тогда стоимость его реализации оценивалась в 20 млрд рублей.

В мае 2021 года Главгосэкспертиза одобрила проект марины и реконструкции двух набережных.

11 августа президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Севастополя заявил о необходимости реконструировать историческую часть города. Развожаев, в свою очередь, отметил, что в данный момент ищутся способы реставрации исторических жилых зданий. Кроме того, он заявил, что многие здания, которые составляют гордость Севастополя, долгое время «не приводились в порядок и за последние 30 лет содержались не очень здорово».