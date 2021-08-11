Ученые назвали защищающий от атеросклероза витамин

Ученые Университета Эдит Коуэн в США определили, что люди, придерживающиеся диеты, богатой витамином К, имеют на 34% более низкий риск смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с атеросклерозом. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в Journal of the American Heart Association.

Специалисты изучили данные более чем о 50 тыс. людей, которые приняли участие в долговременном исследовании Danish Diet, Cancer and Health за 23-летний период.

Так, в продуктах, которые потребляли участники, содержались два типа витамина К: витамин K1 (поступает в основном из овощей и растительных масел) и витамин K2 (содержится в мясе, яйцах и ферментированных продуктах, таких как сыр).

Согласно результатам исследования, у людей, чаще употребляющих витамин K1, риск попасть в больницу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, связанными с атеросклерозом, на 21% ниже. Тогда как для участников, которые получали витамин К2, риск госпитализации был на 14% ниже.

Вместе с тем уточняется, что подобный низкий риск наблюдался для всех типов сердечных заболеваний, связанных с атеросклерозом. В особенности, как отмечается, для заболеваний периферических артерий (34%).

Ученые обратили внимание на то, что дополнительные исследования пусть и необходимы для того, чтобы полностью понять механизмы в основе защитной функции витамина К, однако специалисты уже пришли к выводу, согласно которому данный витамин работает.

Исследователи подчеркнули, что он защищает от накопления кальция в основных артериях, что обычно приводит к кальцификации сосудов.

Ранее, 16 июля, нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников заявил, что для укрепления иммунитета необходимо потреблять продукты с витамином С, который помогает образовывать полноценные иммунные клетки, борется со свободными радикалами и участвует в выработке интерферона. Лидером по содержанию витамина C является черная смородина — 22%, отметил специалист.