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В Москве арестовали мать выпавшего из люльки на вокзале ребенка

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Мать ребенка, выпавшего из люльки на Павелецком вокзале в Москве и получившего серьезные травмы, арестовали. Об этом в среду, 11 августа, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, 37-летняя женщина проведет под домашним арестом два месяца.

Инцидент произошел 8 августа. В пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ спустя два дня уточнили подробности происшествия.

Так, по данным ведомства, нетрезвая женщина, находясь в непосредственной близости от выхода на перрон к поездам дальнего следования, положила своего малолетнего ребенка в люльку, которая неустойчиво стояла на чемодане.

В результате ребенок выпал из люльки на бетонное покрытие пола. Он получил серьезные травмы, в том числе черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом. Ребенка доставили в медучреждение, где ему оказали необходимую помощь.

В отношении его матери возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего».

Установлено, что женщина уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Кроме того, она была судима. Отмечалось, что следствие даст оценку действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, а также подразделению по делам несовершеннолетних.

4 августа стало известно о том, что отец выбросил мальчика 2018 года рождения из окна квартиры, расположенной на пятом этаже в жилом доме по улице Шумилова в столице. По имеющимся данным, у ребенка диагностированы серьезные травмы — многочисленные переломы, закрытые черепно-мозговые травмы. Мальчик находится в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).

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