Боец Дацик оценил подготовку своего соперника Эльбаева

Боец Вячеслав Дацик усомнился в высоком уровне подготовки своего противника Данияла Эльбаева к предстоящему поединку «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом спортсмен 11 августа рассказал в беседе с РЕН ТВ.

В преддверии турнира соперники провели открытую тренировку. По словам присутствующих на площадке, Эльбаев находится в отличном настроении.

«Его проблемы, как он подготовится к бою. Пока он может только пихаться беспонтово. Посмотрим, что он сможет показать на ринге», — заявил Дацик .

Он также рассказал, что его беременная супруга намерена посетить бойцовский вечер, но не собирается выходить в зрительский зал из-за своего положения. Вместе с тем спортсмен выразил опасение, что его жена сможет остаться в раздевалке во время боя.

«Главное, чтобы во время боя не родила. Хотела сидеть в раздевалке, но вряд ли усидит», — добавил он.

Днем ранее оппоненты провели традиционную битву взглядов, которая чуть не закончилась потасовкой. Долгий и напряженный зрительный контакт бойцов привел к драке между спортсменами. При этом в беседе с РЕН ТВ Эльбаев в уничижительной форме высказался о своем сопернике, заявив, что он «не боксер вообще».

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится в пятницу, 13 августа, на волейбольной арене «Динамо» в Москве. На ринг выйдут скандальный боец Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан) и Даниял Эльбаев (Т-34), обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и силач Брюс Хлебников, Тайсон Дижон (Африканский Тайсон) и блогер Артем Тарасов.

Главным в турнире станет бой россиянина Виталия Кудухова с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA панамцем Гильермо Джонсом.

Прямую трансляцию турнира покажет телеканал РЕН ТВ.