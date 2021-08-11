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ВОЗ планирует одобрить «Спутник V» к середине сентября

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» к середине сентября. Об этом сообщила в среду, 11 августа, помощник генерального директора организации Марианджела Симао.

«По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс, но мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября», — сказала Симао на брифинге.

«За год «Спутник V» полностью оправдал себя»
Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург — об эффективности вакцины, ее испытаниях на подростках и назальной прививке

Она уточнила, что ВОЗ на данный момент проводит различные юридические процедуры перед одобрением препарата. Кроме того, по словам Симао, организация начала анализировать российскую вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX.

11 августа прошел год с того дня, как президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины против COVID-19 — российского препарата «Спутник V». Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что за год препарат полностью оправдал все ожидания ученых.

13 июля в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что ожидают одобрения ВОЗ «Спутника V» осенью. Глава фонда Кирилл Дмитриев указал, что в настоящее время проходят все необходимые процедуры, касающиеся инспекции ВОЗ.

В июне также сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) в ходе «Спутника V» не выявило критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части.

Процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины от COVID-19 ЕМА начало в первых числах марта. Месяцем ранее регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по препарату и дал возможность разработчику подать заявку на его регистрацию в ЕС, что и сделал РФПИ.

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