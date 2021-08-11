ВОЗ планирует одобрить «Спутник V» к середине сентября

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» к середине сентября. Об этом сообщила в среду, 11 августа, помощник генерального директора организации Марианджела Симао.

«По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс, но мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября», — сказала Симао на брифинге.

Она уточнила, что ВОЗ на данный момент проводит различные юридические процедуры перед одобрением препарата. Кроме того, по словам Симао, организация начала анализировать российскую вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX.

11 августа прошел год с того дня, как президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины против COVID-19 — российского препарата «Спутник V». Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что за год препарат полностью оправдал все ожидания ученых.

13 июля в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что ожидают одобрения ВОЗ «Спутника V» осенью. Глава фонда Кирилл Дмитриев указал, что в настоящее время проходят все необходимые процедуры, касающиеся инспекции ВОЗ.

В июне также сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) в ходе «Спутника V» не выявило критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части.

Процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины от COVID-19 ЕМА начало в первых числах марта. Месяцем ранее регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по препарату и дал возможность разработчику подать заявку на его регистрацию в ЕС, что и сделал РФПИ.