Двух жителей Ижемского района Коми осудили за незаконную вырубку деревьев

В Ижемском районе Республики Коми суд вынес приговор двум местным жителям, которые обвинялись в незаконной рубке лесных насаждений на 41 тыс. рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

Установлено, что с 13 февраля по 16 марта один из ижемцев вырубил 3,76 кубометра леса в 683-м квартале Щельяюрского участкового лесничества. Содействие в добыче леса мужчине оказал его ранее судимый товарищ, который предоставил лошадь и сани, пишет ИА «Комиинформ».

Размер причиненного лесному фонду ущерба оценили почти в 41 тыс. рублей. Фигуранты признали свою вину полностью.

Вырубившего деревья ижемца признали виновным по ч. 1 ст. 260 УК РФ «Незаконная вырубка лесных насаждений». Его приговорили к 350 часам обязательных работ. Помогавший ему мужчина был осужден за пособничество по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 260 УК РФ, он лишен свободы условно сроком на пять месяцев. Также с осужденных взыскали сумму ущерба.