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Стала известна судьба севшего в кукурузном поле в Подмосковье А321

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Обломки аварийно севшего два года назад в кукурузном поле самолета А321 до сих пор находятся недалеко от аэропорта в подмосковном Жуковском. Об этом свидетельствует видеозапись, которая появилась в распоряжении телеканала РЕН ТВ в среду, 11 августа.

Отмечается, что самолет постепенно разбирают на части посетители кукурузного поля. На кадрах видно, что у распиленного лайнера откручивают болты и шурупы, сдирают таблички и панели.

На видео можно разглядеть, как кабину пилотов разрисовали граффити и в ней не осталось приборов. В нескольких метрах от нее лежат куски фюзеляжа. Из груды металла торчат колеса шасси, крылья, разломанное оборудование, винты, рамы, створки.

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Территорию, где находится разрушенный самолет, никто не охраняет, о чем можно судить по фотографиям блогеров и местных жителей с обломками в соцсетях, отмечает телеканал.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» заявили, что передали обломки самолета «компетентным органам» и сейчас не обладают информацией, где они находятся.

Утром 15 августа 2019 года самолет Airbus A321, на борту которого находились 226 пассажиров, экстренно сел в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, второй работал с сильными неполадками.

Командир лайнера Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин решили экстренно посадить воздушное судно. Благодаря их профессионализму и тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, смягчившее удар при приземлении, пожара на борту не произошло.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении званий Героев России командиру и второму пилоту Airbus A321 на следующий день после ЧП. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

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