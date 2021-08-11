Тарасов пообещал «отломать руки» Дижону

Российский блогер и боец Артем Тарасов в преддверии боя в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» заявил, что намерен идти на крайние меры ради зрелищного поединка и «проходить в ноги и отламывать руки» своему сопернику боксеру Тайсону Дижону по прозвищу Африканский Тайсон.

«Будет рубка. Зрителю это больше нравится, нежели мы там будем друг друга ласкать. На крайняк буду проходить в ноги, отламывать руки», — цитирует его РЕН ТВ.

Тарасов после тренировки перед боем признался журналистам, что его не интересует результат встречи с Дижоном. Блогер заявил, что намерен показать красивый бой.

«Соперник серьезный. Будем бить. Реально бой с самим собой будет. Главное — хорошо продышаться. Мне наплевать на результат, я хочу показать красивый бой», — сказал он.

Тарасов 5 августа обратился с угрозами к своему сопернику, пообещав «съесть его на завтрак» и напомнив о бое Майка Тайсона, в котором тот откусил противнику, Эвандеру Холифилду, ухо. Дижон в ответ на угрозы российского блогера заявил, что в последнее время «очень злой» и намерен драться с противником. При этом боксер отметил, что ему достался грамотный соперник, поэтому он продолжит усиленные тренировки.

Турнир состоится в пятницу, 13 августа, на волейбольной арене «Динамо» в Москве. На ринг выйдут скандальный боец Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан) и Даниял Эльбаев (Т-34), обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и силач Брюс Хлебников, Тайсон Дижон (Африканский Тайсон) и блогер Артем Тарасов.

Главным в турнире станет бой россиянина Виталия Кудухова с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA панамцем Гильермо Джонсом.