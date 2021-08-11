В оздоровительных лагерях Ленобласти отдохнули 97,4% детей

В оздоровительных лагерях Ленинградской области за две смены отдохнули 97,4% детей. Предварительные итоги летней кампании этого года подвели в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, под надзором находятся 510 летних оздоровительных учреждений, среди которых 71 стационарный лагерь, один палаточный, 24 лагеря труда и отдыха, а также 414 учреждений с дневным пребыванием. В первую смену в регионе работали 464 объекта, во вторую — только 153, уточняет телеканал «78».

По итогам первых двух смен в лагерях отдохнули 97,4% детей. Слабый оздоровительный эффект отмечен у 2,4% детей, отсутствие эффекта — у 0,2% детей.

В 349 учреждениях летнего отдыха прошли внеплановые проверки. Наиболее распространенными нарушениями стали несоблюдения режима эксплуатации организаций. Лагеря, где были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, временно закрыли. Юридических и должностных лиц оштрафовали, а недочеты потребовали срочно устранить.

22 июля министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что детская летняя оздоровительная кампания в России идет в штатном режиме, случаи заболеваний коронавирусом точечные. Также он выразил надежду на аналогичное завершение детского летнего отдыха.